Срок пребывания в тюрьме рэпера P. Diddy снова сократили
Срок тюремного заключения американского рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, снова сократили на полтора месяца. Теперь он выйдет из тюрьмы 23 февраля 2028 года вместо 15 апреля.
Об этом во вторник, 16 июня, сообщил портал People со ссылкой на базу данных Федерального бюро тюрем США.
— Это обновление продолжает тенденцию корректировок, которые неуклонно сдвигают предполагаемую дату освобождения Комбса на более ранний срок. Ранее в этом году Федеральное бюро тюрем указало дату его освобождения как 15 апреля 2028 года, — говорится в материале.
Позднее дату освобождения рэп-исполнителя поменяли на 4 июня 2028 года, а затем — на 8 мая и 25 апреля, передает портал.
2 июня СМИ сообщили, что прокуратура Лос-Анджелеса приступила к расследованию новых обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в отношении осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией P. Diddy. Журналисты уточнили, что речь идет о нападениях на мужчину в 2020 и 2021 годах. Показания об этом поступили правоохранителям осенью 2025 года.