Дочь уехавшего в Израиль Шаца* назвала его гордым евреем

Дочь уехавшего из России в Израиль телеведущего и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), музыкант и блогер Софья Шац назвала его гордым евреем.

О том, как изменилось отношение юмориста к его корням, она рассказала в беседе с проектом Radio Van, выпуск доступен на YouTube.

«Он стал [еще] большим евреем, если это возможно, после переезда в Израиль. (...) Папа действительно теперь уже гордый еврей, я бы сказала», — заявила Шац.

Она добавила, что ее отец среди прочего начал носить на шее медальон со звездой Давида.

По словам блогерши, Михаил Шац также очень ценит, что она назвала свою дочь Сарой в честь бабушки.

«В то время, когда бабушка жила, [имя] Сара Брониславовна Шац было слишком еврейским, поэтому ее всю жизнь звали Софьей», — пояснила Шац.

Ранее Михаил Шац рассказал, что считает свой переезд в Израиль возвращением на историческую родину. Комик также назвал себя израильтянином.