«Не умею пить»: Катя Лель шокировала заявлением о своем здоровье

Катя Лель честно рассказала о своих «отношениях» с алкоголем. Певица призналась, что пить ей не дано.

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Катя Лель сделала признание об особенностях своего организма. Певица рассказала, сколько алкоголя ей достаточно за один раз.

По словам артистки, спиртное ей почти противопоказано.

«Я не умею пить. Для меня бокал — это выше крыши, потому что у меня организм не принимает алкоголь», — поделилась она с корреспондентом «Пятого канала».

Даже если Кате хочется выпить чуть больше положенной ей нормы, она все равно держит себя в узде.

«Даже если я хочу выпить два бокала, то я не выпью, потому что для меня это много. От этого мне уже нехорошо», — честно рассказала исполнительница.

Она отметила, что во всем нужна мера, чтобы организму было комфортно.

Также Катя прокомментировала то, что сейчас происходит с Ольгой Бузовой. Напомним, звезда «Дома-2» поскользнулась у себя в квартире и сильно травмировала ногу. Ольге потребовалась операция. Сейчас она лежит в больнице и восстанавливается.

По мнению Лель, у Бузовой образовалась брешь в карме, что и привело к печальному инциденту.