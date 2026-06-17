Смерть отца, громкий скандал и заработок: как живет сын Децла

Антоний Толмацкий рос рядом со своим гастролирующим отцом и сочинял стихи для забавы, пока не осознал, что хип-хоп является его призванием. Сейчас исполнитель бережно хранит память о Децле, однако с остальными членами семьи связь почти не поддерживает. Starhit вспомнил биографию молодого человека в день его 21-летия.

Увлечение музыкой

Меркурий Антоний Иоанн родился 17 июня 2005 года в семье модели Юлии Киселевой и Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко. Поскольку родители не поженились официально, Тони записали под фамилией матери, хотя СМИ называют его Толмацким.

Коммерческий проект, созданный его дедом Александром Толмацким в сотрудничестве с Владом Валовым, был крайне прибыльным, но Кирилл предпочел массовой культуре свободу. По этой причине сын рэпера не купался в роскоши: они с Юлией жили в основном на роялти с треков Децла и на доходы от концертов.

Разорвав контракт, Кирилл отдалился от своего отца. Этому немало поспособствовал и уход продюсера от жены Ирины к ровеснице Децла Анне. Родственники не общались до самой смерти музыканта 3 февраля 2019 года.

Антоний отмечал, что ему повезло с отцом, который воспитывал его исходя из понятий о честности и справедливости. В некотором смысле он стал продолжением Кирилла — первые дреды ему заплели родители, так что мальчика сразу стали сравнивать с Децлом. Он ездил с родителем на студии, общался с артистами, бывал на концертах, из-за чего закономерно заинтересовался музыкой. Еще в детстве ребенок пытался накидывать в приложении сэмплы для демо, однако углубленно занялся рэпом лишь после смерти Толмацкого.

В 2021 году Тони выпустил дебютный трек под псевдонимом Juzeppe Junior, явно отсылающим к псевдониму отца. Отзывы слушателей были разными — одни критиковали дикцию и текст, а другие находили схожесть голоса с Децлом. Однако от экспериментов молодой человек не отказался и продолжил выпускать треки. При этом Тони настоятельно просил публику не сравнивать его творчество с отцовским, ведь становиться вторым Децлом он не планировал.

Ссора в семье

После смерти Кирилла Толмацкого поклонники ожидали, что горе сплотит семью, однако Александр Толмацкий усомнился, что Антония Юлия Киселева родила от его сына. Он потребовал провести ДНК-тест, который унизил как вдову, так и мальчика.

Хотя Антония признали наследником первой очереди, получить свою долю средств он мог только после наступления совершеннолетия. То обстоятельство, что деньги приходилось выпрашивать у дедушки и бабушки, не укреплял связи родственников — еще в 2020 году Александр Томлацкий обвинял внука в потребительском отношении.

«Мама Тони пусть работает и обеспечивает сына, а не попрошайничает и не ждет помощи. Ей никто ничего не должен. Они живут в квартире бабушки, оформленной на нее, но купленной на мои деньги», — заявлял продюсер.

Позднее Антоний попытался примириться, а в 2023 году даже появился с дедушкой в программе «Звезды сошлись», где обмолвился, что возможно возьмет фамилию Толмацкий в будущем. Обратно все откатилось после интервью Киселевых Ксении Собчак, где Тони вспомнил о требовании провести ДНК-тест и подчеркнул, что получает только треть роялти с треков отца, как и бабушка. Для остального же требуется разрешение Александра Толмацкого.

«Недавно ввиду определенных обстоятельств, наших ссор, шантажом заставили подписать бумагу, которая вообще дает право Саше подписывать любые документы, даже не спрашивая нашей подписи», — пояснял Антоний.

Ответ продюсера последовал моментально — он заявил, что Юлия приворожила его сына и настроила против него внука, в то время как бабушка закрывает глаза на происходящее. В итоге Ирина Толмацкая стала главной заступницей Тони: поселила его в своей квартире, когда тот поступил в МГУ.

Отказ от обычной работы и споры с матерью

Антоний Толмацкий становился все более медийной личностью. В один момент он принял участие в проекте «Выживалити. Наследники» вместе с другими детьми знаменитостей. В шоу Тони признался, что живет на отчисления от треков отца в размере около 60 тысяч рублей в месяц, а свое творчество денег ему пока не приносит.

Позднее Тони откровенничал, что более стабильным заработком может похвастаться его девушка Диана Стефанова, которая работает SMM-менеджером. С ней рэпер встречается уже четыре года и не скрывает, что та радует его подарками чаще, чем он ее. При этом начинающий артист не рассматривает для себя работу, не связанную с музыкой.

«Проблема в том, что я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить на общественном транспорте, но достаточно известный, чтобы не работать там где-то в сервисе», — говорил он.

Тони открыто говорил, что отношения разладились не только с дедушкой, но и с мамой. Единственным поддерживающим молодого человека родственником осталась бабушка, которая разрешила внуку заняться продажей семикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы у того появилось свое жилье.

Вот только недвижимость приходилось делить с Киселевой, которая съезжать не собиралась. В один момент Юлия опубликовала в соцсети видео, где сын кричит на нее, буквально заставляя выселиться. Это привело к разделению мнения среди фанатов.

«Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности. Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей», — пояснял Тони.

Тем временем возник слух, что на квартиру уже нашелся покупатель, готовый отдать за апартаменты 90 миллионов рублей. Спор разрешила Ирина Толмацкая, которая подтвердила, что разрешила внуку заняться продажей жилья.