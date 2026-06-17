Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) может столкнуться с новыми следственными действиями в рамках прокурорской проверки ее состояния здоровья, заявил News.ru адвокат Александр Бенхин.

По его словам, у надзорного ведомства есть основания сомневаться в онкологическом диагнозе медиаперсоны. Бенхин пояснил, что прокурорская проверка не проводится автоматически — значит, в ведомстве уже возникли подозрения.

Адвокат отметил, что ситуация для блогера осложняется тем, что после получения приостановки уголовного дела из-за рака четвертой стадии она продолжала транслировать силовые тренировки. Теперь прокуратура изымет медицинские карты и проведет повторную экспертизу.

Если будет доказано, что болезнь симулирована, Чекалиной грозит несколько статей УК. Если заболевание подтвердится, но физическое состояние позволяет заниматься спортом, это станет основанием для возобновления дела — блогер сможет участвовать в следственных действиях и судебных заседаниях.

Ранее прокуратура подала в суд заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Чекалиной. В документах также фигурирует Луис Сквирччариани, которого называют отцом младшего ребенка блогера. Стало известно, что грозит Лерчек после повторной проверки ее здоровья