Блогерша Расковская заявила, что не обращалась в прокуратуру по поводу Лерчек

Блогерша Алина Расковская, которая сняла больную раком Валерию Чекалину в московском фитнес-клубе и выложила ролик в соцсетях, заявила, что не обращалась в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Лерчек.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 17 июня, сообщила сама девушка.

— Я забыла об этой ситуации и ничего не делала, — рассказала Расковская в беседе с корреспондентом издания «СтарХит»

17 июня появилась информация, что прокуратура обратилась в столичный суд с требованием назначить Лерчек повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, сотрудники ведомства попросили проверить избранника Чекалиной Луиса Сквирччиариани.

Ранее Гагаринский районный суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Лерчек до момента ее полного выздоровления. Спустя время Расковская выложила видео, на котором видно, как Чекалина занимается в зале. Пользователи усомнились в в том, что блогерша действительно заболела раком. В дальнейшем руководство фитнес-клуба расторгло с Расковской контракт из-за того, что она сняла людей в зале без их резрешения. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».