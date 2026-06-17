Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, не желающих работать

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал женщин, которые живут за счет мужчин и не хотят работать.

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Таким образом он прокомментировал слова артистки Анны Семенович, заявившей, что мужчина должен зарабатывать больше 500 тысяч рублей в месяц.

— Ты не должен делать так, чтобы кто-то рядом жил лучше, чем ты. (Идея, что — прим. «ВМ») мужчина работает, чтобы женщина отдыхала, — ерунда полная, честно я вам скажу. Работаем вместе и отдыхаем вместе. Я предпочитаю такую позицию. Все остальное мне неприемлемо, — сказал Пригожин.

Он также добавил, что не нужно считать «чужие деньги», передает «Абзац».

Певица Валерия и Иосиф Пригожин женаты уже 22 года. По ее словам, их браку ничего не угрожает, потому что они друзья и партнеры во всех сферах жизни. Ранее артистка опровергла слухи о разводе и разделе имущества с Пригожиным. Она подчеркнула, что эта ситуация — наглядный пример спекуляций на именах знаменитостей ради привлечения внимания.

Пригожин ранее заявил, что ни он, ни Валерия не вмешиваются в дела ее младшего сына Арсения Шульгина, которого они считают самостоятельным взрослым мужчиной.