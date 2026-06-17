Катя Лель пытается понять, для чего с ней связались инопланетяне

Певица Катя Лель призналась, что обратилась к магам и экстрасенсам с вопросом об инопланетянах, а также о своем пропавшем супруге. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что пока не получила ответов.

Певица пояснила, что побывала на массе различных шоу, в которых участвовали экстрасенсы и тарологи. Звезда утверждает, что они часто довольно точно рассказывали ей о судьбе.

«Попаданий было много, честно говоря, — заявила Лель. — Я долгие годы пыталась понять, почему именно меня выбрали инопланетяне для контакта».

Кроме того, она вновь напомнила, что обратилась к экстрасенсам с вопросом о пропавшем бывшем супруге бизнесмене Игоре Кузнецове. По ее словам, мнения «магов» разделились на два лагеря — кто-то утверждает, что его нет, а кто-то заверяет, что он жив и вскоре выйдет на связь. Певица добавила, что до сих пор не имеет никаких новостей об экс-супруге.

Об обращении к экстрасенсам с просьбой найти пропавшего бывшего мужа Лель рассказала еще в прошлом году. Помимо этого, звезда также сообщала, что подключила к поискам мужчины «больших людей из России», имена которых она не стала раскрывать. Певица предположила, что потратит на оплату работы детективов крупную сумму, но пока знаменитость не знает, во сколько ей это обойдется.