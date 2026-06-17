Самбурская встала на защиту певца Jony

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская раскритиковала девушку, выложившую в публичный доступ личную переписку с певцом Jony, упрекнув ее в невоспитанности и низкой самооценке. Слова Самбурской приводит Super.ru.

Девушка опубликовала в соцсетях переписку с музыкантом, в ходе которой он оценил ее красоту, отметив, что «шанс, что тебе напишет Jony, ничтожен, но никогда не равен нулю».

Публикация личной переписки возмутила Настасью Самбурскую, которая высказала свое мнение по этому поводу в комментариях к посту.

«Сегодня самый яркий день в твоей жизни! Воспользуйся всем этим хайпом по полной программе! Такое уже вряд ли когда-то повторится в твоей судьбе! Просто апогей признания, столько галочек в комментариях, не зря подписчиков накручивала», — написала актриса.

Самбурская также пожелала девушке оказаться в ситуации, когда ее «личное выпихнут на всеобщее обозрение».

Ранее Самбурская выиграла дело у уроженца Кемерово и блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia. Актриса подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — 19 мая суд взыскал с ответчика 3 млн рублей.