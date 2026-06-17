«Окажусь в тюрьме»: Роман Курцын признался, что был трудным подростком

Актер Роман Курцын признался, что был трудным подростком. В интервью News.ru он отметил, что дети 90-х годов «не могли избежать законов улиц».

Ранее Курцын рассказывал, что состоял на учете в милиции. Артист пояснил, что во время его молодости существовали «условия игры», по которым приходилось существовать на улицах. Подростки объединялись в компании, чтобы защищать друг друга.

«Мне многие взрослые и даже некоторые школьные учителя говорили, что после 11-го класса я окажусь в тюрьме. Но я где-то в глубине души знал, что поступлю в театральный институт и стану актером. Эта мечта вела меня на протяжении долгих лет», — рассказал артист.

Также Курцын подтвердил, что однажды на съемках сколол кусочек черепа во время исполнения сложного трюка. По его словам, СМИ сделали из мухи слона, заявив о его тяжелом состоянии, поскольку уже на следующей день он уже вернулся на съемочную площадку.

«Со мной происходили и более серьезные случаи — вывих шейки бедра, перелом ребер, была оторвана грудная мышца. Вот эти травмы мешали съемочному процессу. Но ничего страшного, сейчас в аптеках продают хорошие обезболивающие», — поделился актер.

Курцын добавил, что самый опасный трюк, который он исполнил в своей жизни — поцеловал живую кобру. При этом сейчас он более рассудительно готовится к трюкам и готовит и тщательнее.