Особняк в Подмосковье, который арендовала певица Лобода, не могут продать

Особняк, который украинская певица Светлана Лобода снимала в Подмосковье, не могут продать уже четвертый год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Роскошный дом площадью 1200 квадратных метров расположен в селе Николо-Урюпино Красногорска. В нем имеется множество комнат и гардеробных, зимний сад, СПА с бассейном и сауной, тренажерный зал, дополнительный гостевой коттедж и дом для прислуги. СМИ ошибочно приписывали его Лободе, однако в действительности он принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена, которая проживает в Испании. Артистка им никогда не владела и просто снимала за 1,2 млн рублей в месяц.

После бегства Лободы из России в 2022 году владельцы выставили объект на продажу. Последняя цена находилась на уровне 850 млн рублей. На данный момент особняк не продан, однако собственница временно удалила объявление. По словам риелтора, покупателей найти никак не получается, а хозяева сами ненадолго приехали в РФ.

Отмечается, что после удаления объявления о продаже СМИ неверно истолковали произошедшее. Некоторые заявляли, что особняк певицы, которая поддерживала ВСУ, нужно национализировать. Однако в действительности у Лободы никогда не было недвижимости в России, а реальная владелица, судя по всему, любит страну — в доме можно заметить гербы РФ.