Комик Сергей Орлов потратит огромную сумму на свадьбу

Стендап-комик Сергей Орлов решил устроить пышное торжество в честь 12-летия брака, сообщает Mash. Мероприятие пройдет 14 февраля 2027 года на Пхукете.

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На обновление свадебных клятв приглашены 40 гостей — им оплатят перелет и проживание. Орлов и его супруга Анастасия расписались в ЗАГСе спустя два месяца после знакомства в Якутске, где девушка работала Снегурочкой на корпоративах. Денег на свадьбу тогда не было. Сейчас, когда комик стал одним из самых востребованных артистов жанра, пара решила отметить годовщину с размахом. Бюджет торжества — 500 тысяч долларов.

Гостей разместят на вилле стоимостью 70 тысяч долларов в неделю. Организацией питания займется один из ведущих кейтерингов курорта — в меню устрицы, икра, морепродукты и другие деликатесы. На часть угощений уйдет более 600 тысяч рублей.

Музыкальное сопровождение обеспечат рэперы Маркул и Sqwoz Bab, гонорар каждого — 3,5 миллиона рублей. Общая смета, по данным источника, приближается к 600 тысячам долларов. Орловы уже полностью оплатили торжество.

Сергей Орлов — российский стендап-комик, родился 23 июня 1993 года в Якутии. В 2018 году он переехал в Москву, победил на фестивале «Панчлайн» и стал резидентом Stand-Up Club #1. Популярность ему принесли выступления в «Вечернем Урганте», участие в шоу «22 комика» и победа в номинации «Новые медиа» от Forbes в 2022 году. В 2023 и 2024 годах комик выпустил сольные концерты «Человек с головой собаки» и «Благие намерения», а в апреле 2026-го на «Кинопоиске» вышел его новый спешл «Переходный возраст».