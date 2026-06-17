Аллу Пугачеву застали на прогулке с мужем на Кипре

Аллу Пугачёву застали на прогулке на Кипре с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ). Поклонница звёздной пары рассказала об этом в личном блоге. Оказывается, с начала своего отпуска она думала о том, чтобы встретить Примадонну и её мужа — желание сбылось.

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«От них исходило столько спокойствия и тепла. Фото делать не стала — решила не нарушать их личное пространство и дать спокойно насладиться прогулкой. Иногда лучше сохранить момент в сердце, чем в телефоне», — поделилась девушка.

Ранее пластический хирург высказалась о внешности Пугачёвой. У певицы, вероятно, была омолаживающая ринопластика, эндоскопическая подтяжка верхней трети лица и установлен подбородочный имплант. Врач говорила, что лично присутствовала на операции по омоложению нижней трети лица Пугачёвой в 2005 году, где ей и установили имплант.