Солист группы «Корни» Бердников рассказал о цыганской свадьбе 16-летней дочери

16-летняя дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова выходит замуж. Как сообщает Starhit, избранником Миланы стал молодой человек по имени Мигель — они ровесники и знакомы с детства, а с годами их дружба переросла в нечто большее.

Бердников происходит из цыганской семьи. По словам артиста, подготовка к свадьбе началась совсем недавно: Милана уже находится в предвкушении и занимается выбором свадебного наряда.

«Сейчас мы пока еще размышляем, как это все будет происходить. Но думаю, по традициям, конечно. Обязательно, чтобы много гостей, большой и красивый зал, невеста в белом платье. Ну, в целом, как у всех. Милана, конечно, очень готовится, ищет платье. В общем мы еще только в начале этого пути», — поделился музыкант.

Бердников отметил, что заранее не договаривался с родителями Мигеля о свадьбе, однако давно дружит с его отцом и был у молодого человека на крестинах. Он подчеркнул, что пара хочет пожениться по любви.

Многие раскритиковали музыканта за то, что он отпускает дочь в брак в 16 лет, однако семье такое решение не кажется странным или неправильным. Сложные организационные моменты и финансовую составляющую родители будущих молодоженов взяли на себя.

«Думаю, что мы в основном отталкиваемся от своих каких-то предпочтений. Но мы, конечно, очень стараемся, чтобы понравилось им, чтобы они заценили и сказали, как это было классно», — заявил Бердников.

Отметим, что сам музыкант с женитьбой не спешил. Свою любовь, Ольгу Мажарцеву, он встретил в 26 лет. Предложение руки и сердца случилось через два месяца после знакомства, однако сватовство и свадьба прошли по всем цыганским традициям. Супруги в браке уже почти 20 лет и воспитывают четырех детей: 16-летнюю Милану, 14-летнего Марселя и 10-летних близняшек Розу и Валентину.