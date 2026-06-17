Алла Пугачева покинула Россию четыре года назад. Примадонна взяла младших детей и вслед за мужем-иноагентом отправилась в Европу. Сменив несколько стран, семья певицы обосновалась на Кипре.

Многих поклонников Аллы Борисовны такой побег удивил и разочаровал. Люди стали отворачиваться от исполнительницы хита "Арлекино". Даже друзья теперь с прохладой говорят о Пугачевой. Однако остались у артистки и преданные фанаты. Оказывается, один из них Николай Цискаридзе. Артист балета сам об этом заявил.

Бывший премьер Большого театра не скрывает теплых чувств к Алле Борисовне, за что регулярно сталкивается с критикой.

"Я обожаю Пугачеву, для меня ее творчество выше всего остального", — заявил как-то в интервью Николай.

За теплые слова в адрес народной артистки СССР Цискаридзе достается от недоброжелателей. Хейтеры набрасываются на Николая с настоящим остервенением. Однако он не собирается менять свою точку зрения и держать чувства в себе.

"Для меня не бывает бывших кумиров! Я такое количество хейта ловлю каждый год 15 апреля, в день рождения Пугачевой! Потому что обожаю Аллу Борисовну… Я все время говорю: для меня есть три главных голоса — Каллас, Пиаф и Пугачева. Это мое детство, мое ДНК", — объявил артист.

Николай отметил, что следует разделять творчество и жизненную позицию артистов.