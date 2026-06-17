Лерчек под ударом: прокуратура потребовала провести повторную экспертизу

Прокуратура направила в один из столичных судов заявление о назначении Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Об этом пишет ТАСС. Вдобавок ведомство просит проверить Луиса Сквиччиарини и применить «меры прокурорского реагирования».

Уточняется, что резонанс вызвали тренировки Лерчек в период прохождения химиотерапии. В день одной из процедур она сама рассказала подписчикам о занятии в спортзале, где поднимала тяжести. При этом ранее сообщалось, что блогер перенесла операцию на позвоночнике, разрушенного метастазами.

К документам приложены все соответствующие скриншоты и ходатайство об истребовании медицинской карты.

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Ранее Отар Кушанашвили заявил, что больше не верит Лерчек. Журналист опубликовал ролик, в котором яростно раскритиковал блогера. В первую очередь его смутила активная жизнь Валерии — тренировки в спортзале с весом и рабочие проекты, о которых её семья открыто рассказывает в соцсетях.

А ещё прежде обнародовать документы Лерчек призвала и Алана Мамаева. Она уверена, что это положит конец всем возмутительным слухам и домыслам.