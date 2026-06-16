Ольга Бузова рассказала о состоянии здоровья

Артистка получила травму и не может самостоятельно передвигаться. Она делится кадрами из больницы и рассказывает о своем состоянии. На этот раз певица сообщила тревожные новости.

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Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает находиться в больнице после экстренной операции на ноге. Артистка призналась, что восстановление идет тяжело, и врачи пока не могут назвать сроки выписки .

По словам Бузовой, после очередной перевязки стало очевидно, что она пробудет в клинике еще долго. Подробности своего состояния звезда решила не раскрывать, чтобы не тревожить поклонников и близких, но пообещала держать их в курсе .

«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — поделилась Ольга .

Напомним, Бузова была госпитализирована после того, как поскользнулась в душе и сильно повредила колено. Врачи провели операцию, которая длилась несколько часов. Из-за травмы пришлось перенести запланированный концерт в Ростове-на-Дону. Певица признается, что ей сложно смириться с вынужденной паузой в работе, ведь летний график был расписан на год вперед