Айза заявила, что гордится сыном

Блогерша поделилась кадрами с мальчиков и объяснила, какой его поступок заставил ее еще больше уважать отпрыска. На кадре мальчик позирует с обновками, а счастливая мама его снимает.

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Блогерша Айза Лилуна Ай поделилась с подписчиками фотографией старшего сына. На снимке мальчик стоит «в обнимку» с двумя досками для серфинга. Мама призналась, что парень сам накопил и приобрел себе спортивное снаряжение.

«Заработал себе на доски!) Моя гордость!», — подписала Айза фотографию.

Ранее она честно рассказала о принятии своего тела и секретах контроля веса. Она довольна фигурой, не сидит на жестких диетах, но тщательно следит за питанием. Главные помощники блогера в поддержании формы — умные гаджеты, которые позволяют ей оставаться в тонусе без напряжения и срывов.

А во время семейной поездки в Сеул, пока супруг занимался стоматологией и устанавливал виниры, сама Айза решилась на кардинальные перемены во внешности. Экс-жена Гуфа сделала подтяжку лица и липосакцию. В беседе с PEOPLETALK 41-летняя звезда честно призналась, что до сих пор непросто принимает себя — кожа теряет упругость, а выглядеть хочется безупречно.

«Мое лицо меня кормит», — пояснила она свой выбор.

Процедура прошла без общего наркоза: жир удаляли через тонкий прокол, пока Айза оставалась в сознании.