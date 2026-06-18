Жена Брюса Уиллиса заявила, что чувствует себя вдовой

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что ощущает себя вдовой при живом муже. Тяжёлая форма деменции фактически превратила легендарного актёра в беспомощного человека — он утратил способность говорить и взаимодействовать с окружающими. В подкасте The Bossticks женщина рассказала, что Брюс словно уже находится где‑то в потустороннем мире.

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«Есть термин «неоднозначная утрата», он означает скорбеть по тому, кто жив. Именно с этим сталкиваются многие люди, ухаживающие за больными деменцией, потому что физически они рядом, но не реагируют ментально или эмоционально. Я думаю, что при любой форме деменции время просто берёт своё. Вы знаете, что эти болезни развиваются, иногда очень медленно, и вы всё время переживаете из-за разных утрат. То есть, ты постоянно в печали», — поделилась Эмма.

Осенью прошлого года Эмма Хэминг откровенно рассказала, что решение разместить Брюса Уиллиса в отдельном от семьи доме стало для неё самым трудным в её жизни. Женщина решилась на этот шаг, чтобы обеспечить благополучие своим дочерям.