Американский комик Ронни Шелл скончался в возрасте 94 лет
Американский актер и стендап-комик Ронни Шелл (Рональд Ральф Шелл) скончался в Лос-Анджелесе на 95-м году жизни.
Об этом сообщили в Page Six.
— Ронни Шелл, сыгравший лучшего друга главного героя в ситкоме 1960-х годов «Гомер Пайл, морской пехотинец США», чей постепенный взлет в шоу-бизнесе принес ему титул «самого медленно восходящего комика Америки», скончался в пятницу в возрасте 94 лет, — говорится в материале.
По информации портала, артист умер естественной смертью в пятницу, 12 июня, в медицинском центре Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после госпитализации в связи с падением.
Ронни Шелл родился 23 декабря 1931 года в Ричмонде, штат Калифорния. За свою многолетнюю карьеру он снялся более чем в 24 фильмах и озвучил множество популярных анимационных персонажей.