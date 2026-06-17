Балерина Волочкова рассказала о примирении с дочерью после годичной вражды

Балерина Анастасия Волочкова помирилась с дочерью Ариадной после вражды, которая продлилась почти год. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что встретилась с родственниками, когда приехала в Санкт-Петербург проведать болеющего отца.

По словам Волочковой, навещая отца, она увиделась с дочерью, зятем и со своей матерью, с которой у нее также сложились непростые отношения.

«Да, мы наконец-то увиделись и поговорили, зарыли топор войны. Но я никакой войны и не начинала. Просто у нас было определенное недопонимание», — рассказала балерина.

Она пояснила, что была обижена, так как чувствовала себя покинутой в момент лечения от травмы ноги. Артистка призналась, что проводила в операционных сутки, но не получила от родных даже двух слов поддержки.

«Вот это мне было очень тяжело простить. Но теперь все хорошо. Мы друг у друга попросили прощения», — добавила Волочкова.

В начале года Анастасия Волочкова отметила свой 50-летний юбилей, однако в празднике не приняли участие ее мама и единственная дочь Ариадна. Артистка заявила, что первую не пригласила, а вторая отказалась прийти.