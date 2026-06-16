Суд в Москве оштрафовал рэпера ICYBANDO за пропаганду наркотиков в текстах песен

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей рэпера ICYBANDO (настоящее имя Иван Костин) за пропаганду наркотиков в текстах песен.

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Об этом во вторник, 16 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Суд признал Костина П.О. виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Пропаганду наркотиков усмотрели в тексте трека «На детоксе», который ICYBANDO записал с другим рэпером Пашей Техником. Помимо этого, запрещенные вещества упоминаются в четырех других песнях Костина.

12 мая Никулинский районный суд столицы оштрафовал рэпера Ганвеста за пропаганду наркотиков. Его обязали выплатить 70 тысяч рублей. По данным инстанции, артист пропагандировал запрещенные вещества в треках «Никотин» и «Бардак».