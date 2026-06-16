Стало известно, почему Леонтьев резко повысил сумму гонорара в России

Известный певец и шоумен Валерий Леонтьев значительно поднял цены на свои выступления в России в связи с тем, что чрезвычайно избирательно подходит к выбору мероприятий, рассказал журналистам музыкальный продюсер Сергей Дворцов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Telegram-каналах появились посты о том, что артист берет за концерты в России больше, чем за выступления за границей.

Авторы публикаций уточнили, что желающим увидеть певца вживую, снова услышать хиты «Казанова», «Маргарита», «Августин», придется выложить 17 млн рублей ($234,6 тыс.).

«Леонтьев являлся и является одним из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Сейчас он редкий гость в Российской Федерации, поэтому, безусловно, его хотят видеть, принимают и любят», — подчеркнул Дворцов.

По его словам, певец великолепно выглядит в свои 70 с хвостиком лет, «сексуальный, подтянутый, что дорогого стоит». Он добавил, что артисту деньги как таковые уже не нужны, он поднял гонорар «только из-за своего личного присутствия».

Напомним, что в 2024 году Валерий Леонтьев рассказал, что что ему сложно выступать так же интенсивно, как ранее, показывать шоу-балет. Он уточнил, что «годы берут свое», статус вечно молодого артиста поддерживать всё сложнее.

Вместе с тем, певец время от времени выступал на частных корпоративах за границей. Цена за выступление начиналась от $100 тыс (7,2 млн рублей), все песни шли под фонограмму.

В 2025 году директор артиста Борис Чигирев заявил, что певец не собирается возвращаться на большую сцену, назвал вбросами статьи в массмедиа о возможном мировом турне.