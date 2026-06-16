Джей Ло все еще с содроганием вспоминает о прошлогоднем выступлении в Казахстане. Инцидент нанес ей психологическую травму.

Дженнифер Лопес так и не смогла полностью оправиться после выступления в Казахстане. В прошлом году артистка дала концерт в Алма-Ате, и во время исполнения песни произошло нечто непредвиденное.

На вчерашнем подкасте Джей Ло в подробностях рассказала о случившемся.

«Это был самый спокойный момент шоу, понимаете. Обычно я танцую, выполняю хореографию, бегаю в бикини и стрингах — все это весело. Но в этот момент я просто пела. Вокруг темно, я в свете прожектора. И пока я пою, зрители начинают кричать», — приводит слова Дженнифер издание People.

Она тогда была застигнута врасплох.

«Я спрашиваю себя в недоумении: „Что происходит?“ И я просто стою, а по моей шее ползет огромное насекомое, и я это чувствую», — продолжила свой рассказ Лопес.

Артистка буквально «замерла на месте», чтобы стоически допеть композицию. И только потом она согнала с себя насекомое. Джей Ло отметила, что оно было настолько большое, что во время полета напомнило ей вертолет.

«Это было безумие, это было просто ужасно. Я и сама была готова закричать в панике», — сказала певица.

Ранее Дженнифер честно высказалась о разводе с Беном Аффлеком, с которым пыталась войти в одну реку дважды. Увы, и вторая попытка ничем хорошим не закончилась.