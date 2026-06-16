«Все закричали»: Джей Ло рассказала, как выступление в Алма-Ате сломало ее психику
Джей Ло все еще с содроганием вспоминает о прошлогоднем выступлении в Казахстане. Инцидент нанес ей психологическую травму.
Дженнифер Лопес так и не смогла полностью оправиться после выступления в Казахстане. В прошлом году артистка дала концерт в Алма-Ате, и во время исполнения песни произошло нечто непредвиденное.
На вчерашнем подкасте Джей Ло в подробностях рассказала о случившемся.
«Это был самый спокойный момент шоу, понимаете. Обычно я танцую, выполняю хореографию, бегаю в бикини и стрингах — все это весело. Но в этот момент я просто пела. Вокруг темно, я в свете прожектора. И пока я пою, зрители начинают кричать», — приводит слова Дженнифер издание People.
Она тогда была застигнута врасплох.
«Я спрашиваю себя в недоумении: „Что происходит?“ И я просто стою, а по моей шее ползет огромное насекомое, и я это чувствую», — продолжила свой рассказ Лопес.
Артистка буквально «замерла на месте», чтобы стоически допеть композицию. И только потом она согнала с себя насекомое. Джей Ло отметила, что оно было настолько большое, что во время полета напомнило ей вертолет.
«Это было безумие, это было просто ужасно. Я и сама была готова закричать в панике», — сказала певица.
Ранее Дженнифер честно высказалась о разводе с Беном Аффлеком, с которым пыталась войти в одну реку дважды. Увы, и вторая попытка ничем хорошим не закончилась.