Цискаридзе обратился к россиянам с неожиданной просьбой

Танцор Николай Цискаридзе призвал россиян не хаять Родину, а «сделать здесь что-то лучшее». Об этом он сказал в интервью Надежде Стрелец, запись которого опубликована на «ВК Video».

Он отметил, что помнит момент своего первого возвращения в СССР из-за границы. По словам Цискаридзе, все казалось родным, однако он не понимал, почему «нельзя сделать хороший кафель в подъезде, почему лифт не такой быстрый и красивый».

«Но вы понимаете, внутри человека должно родиться не охаять в этот момент свое, а исправить, сделать здесь чуть лучше, у себя дома», — сказал он.

Артист балета добавил, что многие в этот момент предлагают уехать и начать пользоваться благами других стран. Цискаридзе назвал это «тоже хорошей позицией», однако он против того, чтобы уехать и «все время обливать грязью» там, где что-то не меняется. По его мнению, следует задаваться вопросом — попытался ли ты сам сделать или поменять что-то.