Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин приняли участие в музыкальном шоу "Поймай меня, если сможешь". Они были в жюри и зрители заметили, что между супругами не все гладко.

Во втором выпуске проекта Пригожин прислушивался к мнению Клавы Коки при попытках отгадать, кто же лжепевец. Иосиф уделял очень много внимания молодой артистке. Исполнительница хита "Часики" резко на это реагировала, Валерия часто подкалывала мужа. Многие зрители даже подумали, что в семье назревает скандал.

Действительно ли Валерии не понравилось поведение Иосифа или все было в шутку рассказал Владимир Маркони — ведущий шоу. Он признался, что и сам смотрел на членов жюри с замиранием сердца.

"Я, как муж со стажем, смотрел на происходящее и понимал, что Иосиф был в шаге от того, чтобы ближайшую неделю спать на кухне или попроситься на несколько дней поночевать у меня. Но Иосиф — человек смелый, хоть и безгранично безрассудный", — отметил Маркони.

Ведущий посмеялся над слухами о разладе в звездной семье. Маркони назвал Клаву Коку разлучницей и отметил, что Пригожин рискнул всем ради победы в шоу.