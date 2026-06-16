Раскрыт заработок Гоши Куценко на своей кинокомпании

Кинокомпания Гоши Куценко (настоящее имя — Юрий Куценко) заработала 51 тысячу рублей чистой прибыли в 2025 году. Выручка ООО «Кинокомпания "Сцена"», где актеру принадлежит 13,89%, упала на 98,6% — до 292 тысяч рублей, передает «Звездач».

Для сравнения: в 2024 году показатель был значительно выше. Еще в 2023-м фирма фиксировала убыток в 2,4 миллиона рублей. Куценко владеет долей в компании с 2010 года. Контрольный пакет (52,8%) находится у Андрея Новикова. Актер называл свое участие в бизнесе скорее творческим, объясняя желание снимать кино тем, что настала пора думать о будущем.

Юридическая история у компании безупречная: нет арбитражных дел, исполнительных производств и налоговых претензий. Однако финансовые показатели последних лет говорят о сложной ситуации в бизнесе.

Гоша Куценко — российский актер, режиссер, продюсер и заслуженный артист РФ, родился 20 мая 1967 года в Запорожье. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ, известность ему принесла роль Лиса в фильме «Антикиллер» в 2002 году. С 2008 года Куценко служит в Театре имени Моссовета, также вел телепрограммы, преподавал во ВГИКе и занимался музыкой, выпустив несколько альбомов. У актера есть дочь от брака с Марией Порошиной и две дочери от брака с Ириной Скриниченко. В 2023 году Куценко был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве».