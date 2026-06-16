Нагиев взбесил россиян

Пользователи соцсетей возмущаются из-за нового заработка шоумена Дмитрия Нагиева — продажи платных курсов. Об этом сообщает «Царьград».

Напомним, артист открыл курсы в Дубае и предлагает соотечественникам «прокачать» уверенность и умение выступать на публике. Кроме того, актер обещает избавить от физических зажимов и обучить секретам своего мастерства. Девизом он выбрал следующую фразу: «Честь, мужественность, женственность».

По социальным сетям распространились видеоролики с курсов Нагиева. На них артист в окружении молодых людей выступает в роли «мастера Йоды» и дает наставления, понять которые порой достаточно сложно. В частности, одна девушка записалась с целью повысить самооценку и побороть страх общественного мнения.

«Если в нашу лодку врезается лодка с людьми, мы почему-то начинаем с ними ругаться. Но, если лодка пуста, мы просто ее отталкиваем и плывем дальше. Вот представьте, что все, что в вас врезается, пусто. Никаких эмоций — мы лишь отталкиваем и плывем дальше», — дал ей совет Нагиев.

Попасть на VIP-курсы можно за 1,5 млн рублей. Есть и другие тарифы. Например, двухдневный интенсив за 310 тысяч рублей, недельный — за 511 тысяч рублей. При этом речь идет не об индивидуальных занятиях, а о групповых. Длятся они семь часов.

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В соцсетях курсы Нагиева активно обсуждаются. Некоторые считают, что в результате он «сколотит секту». Другие стали давать застенчивой девушке бесплатные советы.

«Надо не сидеть в телефоне, а больше общаться с людьми — и тогда не будет страха и боязни чужого мнения», — написал один из комментаторов.

Другим не жаль тех, кто готов платить большие деньги за сомнительные курсы. По их мнению, Дмитрий Нагиев и участники тренингов нашли друг друга: артист заработает, а участники курсов станут «просветленными» и пойдут тратить свои деньги дальше.