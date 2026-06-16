Роман с Гузеевой и два брака: что известно о судьбе Сергея Курехина

Перечислить все сферы деятельности Сергея Курехина сложно. В разное время он был клавишником в рок-группах, позднее создал «Поп-механику», выступил автором саундтреков и даже занимался издательством книг. Кроме того, артиста знают как бывшего возлюбленного Ларисы Гузеевой, который подтолкнул ее к успешной карьере в кино. Starhit вспомнил историю знаменитого композитора в день его рождения.

Путь к славе

Сергей Курехин родился 16 июня 1954 года в Мурманске в семье учительницы математики и капитана второго ранга. Из-за профессии отца приходилось часто переезжать: еще ребенком он побывал в Москве и Крыме, пока наконец семья не переехала в Ленинград. Там Курехин обрел себя и поступил в институт культуры. Определиться с направлением творчества не получалось: Сергей разрывался между дирижерским, фортепианным и оркестровыми отделениями. Несколько раз его отчисляли из вуза, пока в результате музыкант сам не забрал документы.

Некоторое время юноша жил бедно, однако ситуация стала меняться после знакомства с поэтом Аркадием Драгомощенко, который ввел Курехина в ленинградскую богемную тусовку. Музыкант стал завсегдатаем кафе «Сайгон», где собирались подпольные артисты, а также клавишником группы «Пост».

Сергей увлекся фри-джазом, подружился с Борисом Гребенщиковым* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и поучаствовал в записи нескольких альбомов «Аквариума». Знакомые музыканта отмечали его технику и беглость пальцев, а также склонность к импровизации. При этом от роли клавишника Курехин постепенно перешел к созданию концертных проектов.

Первым стал Crazy Music Orchestra. Для каждого выступления Курехин набирал разных музыкантов, вместе с которыми устраивал неповторимые перформансы. Правда, это нередко заканчивалось скандалом, а однажды концерт обернулся увольнением директора ДК Ленсовета.

Через знакомых иностранцев Сергею удалось издать свои джазовые композиции за границей, что принесло Курехину популярность на Западе. В середине 80-х в Ленинград приехал Ричард Дентон, который захотел снять для BBC фильм о нем. Примерно тогда же возник проект «Поп-механика», который стал популярен в творческих кругах.

Артист не боялся дурачиться и экспериментировать, а его идеи становились все смелее. В конечном итоге Гребенщиков* прервал сотрудничество с Курехиным из-за его чересчур радикальных взглядов, однако Сергей продолжал шокировать зрителей перформансами «Поп-механики» и стал писать музыку для фильмов.

В начале 90-х интересы артиста снова изменились. Он приостановил концерты и перебрался в Германию, где изучал культурологию. После этого Курехин вернулся в Петербург и занялся издательской деятельностью, однако не сильно удачно — выпустить удалось лишь несколько книг. Уже в 1995 году Сергей занялся политикой, начав пропагандировать идеи национал-большевизма.

Личная жизнь

Курехин был эрудированным и музыкально одаренным человеком, благодаря чему очаровывал девушек сразу. Однако поклонницы не всегда понимали, насколько тяжело живется с гениями. Так, первая супруга Татьяна Паршина ушла от артиста, несмотря на рождение дочери Юлии.

Четыре года Курехин прожил с Ларисой Гузеевой. Пара познакомилась в Москве, куда Лариса приехала ради работы. Композитор уговорил девушку перебраться в Ленинград и попробовать поступить в театральный институт, что предопределило судьбу актрисы.

«В общем, наступил такой период, когда мы с Сергеем уже не могли находиться вместе, иначе он меня просто сломал бы. Я, наверное, что-нибудь с собой сделала бы. Он был ироничный, злой на язык, мог унизить, а я человек ранимый. Мы расстались, так и должно было произойти, потому что оказались абсолютно чужими людьми», — делилась Гузеева.

Другой возлюбленной Курехина была искусствовед Алина Алонсо: по словам женщины, Сергей называл ее единственной пассией, что могла бы принести ему счастье. Пара даже отметила помолвку, но пара рассталась — снова из-за сложного характера артиста. По словам Алонсо, композитор «не был сдержан на язык» и порой задевал ее, хотя после просил прощения.

В 1982 году музыкант познакомился со студенткой Анастасией, ставшей спустя год его женой. Ее мнение о Курехине отличалось от заявлений предыдущих девушек — по словам женщины, они даже не ссорились.

«Несмотря на то, что к нему рано пришла известность, муж никогда этим не пользовался и не требовал к себе особого отношения. Помню, сам собрал и приколотил к стене кухонный гарнитур. Они вместе с приятелем-режиссером возились целый день, сказали, что никаких мастеров не надо. При этом если у него не было времени на домашнюю работу, я всегда сама решала бытовые вопросы», — заявляла она.

Жизнь с Курехиным для Анастасии казалась сказкой: он устраивал милые сюрпризы, дарил цветы, привозил модную одежду из-за границы и просил не беспокоиться о деньгах. В 1984 году у них родилась дочь Лиза, а в 1994 году — долгожданный сын Федор.

Болезнь и смерть

В самом начале семейной жизни Курехин сказал супруге странную фразу — они будут самой счастливой парой, однако проживет он только 10 лет. В апреле 1996 года 41-летнему музыканту неожиданно стало плохо. Из-за резкой боли в груди пришлось отменить запланированную поездку в Германию: врачи скорой заявили, что все серьезно и необходимо срочное обследование.

«Понимали, что проблемы с сердцем, а какие — неизвестно. Что это саркома, стало ясно только в процессе операции. Сережу невозможно было спасти. Все это время я буквально жила вместе с ним в клиниках. Лиза и Федя остались на попечении родных. Сережа шутил и всех подбадривал», — рассказывала Анастасия.

После операции самочувствие Сергея ненадолго улучшилось, однако 9 июля 1996 года сердце артиста остановилось. Анастасия спасалась бытовыми заботами, но спустя два года на ее долю выпало новое горе — умерла 14-летняя дочь Лиза. По ее словам, это был несчастный случай, однако ряд источников говорили о самоубийстве.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.