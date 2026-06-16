Певица Bearwolf рассказала о тратах на организацию концертов

Певица Валерия Василевская, выступающая под именем Bearwolf, рассказала о том, что не любит выходить на «голую» сцену, ей нравится «создавать что-то красивое и интересное», а декорации стоят денег. Слова артистки привел Telegram-канал «Звездач».

По словам Bearwolf, сейчас она уже понимает, «какие люди нужны в команду, и что можно делегировать».

«Масштабируемся, растем, целей больше, декораций больше — они дороже, можно свои хотелки реализовывать, создавать что-то красивое и интересное. Я не люблю, когда на голую сцену выходят. Мне нравится, когда все красиво. (…) В данном случае (шоу) окупается», — рассказала певица на своем сольном концерте на «VK Музыка ЛЕТОМ».

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал россиян, которые купили билеты на концерт певицы Надежды Кадышевой стоимостью 400 тысяч рублей. По мнению депутата, тратить такие суммы на посещение развлекательного мероприятия в текущие времена неэтично.