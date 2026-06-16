Алкоголь, просветление и слова о Путине: как живет Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко прославилась, сыграв главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Как сложилась жизнь артистки, и что известно о ее политических взглядах, разбиралось издание News.ru.

Ранее Наталья Андрейченко, которая уже много лет живет в Мексике, выступила на фестивале «Евразия-Кинофест» в Сочи. Со сцены она обратилась к зрителям и со слезами на глазах сказала, что хотела бы работать в России.

«Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России», — отметила актриса.

Она также заявила, что благодарит Бога за предоставленную много лет назад возможность сыграть в фильме, который «вошел детям в души через поколения».

При этом еще в конце 1990-х Андрейченко увлеклась духовными практиками, пытаясь «прислушаться к себе и нащупать ту матрицу, на которой записана главная программа человеческой жизни». А в Мексике она создала центр, где люди ищут просветление через йогу, медитации и сыроедение. Сама Андрейченко питается исключительно сырыми фруктами и овощами.

Личная жизнь

Первый брак Андрейченко был с композитором Максимом Дунаевским. В 1982 году у них родился сын, однако семья в итоге распалась.

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Во второй раз замуж актриса вышла за австрийско-швейцарского актера и режиссера Максимилиана Шелла, с которым она познакомилась на съемках исторической драмы «Петр Великий». В 1989 году у пары родилась дочь. Брак продлился около 20 лет, но в 2005 году супруги развелись.

При этом в 2018 году в программе «Секрет на миллион» Наталья Андрейченко рассказала о трагическом опыте из молодости. Ее сильно избили, а также изнасиловали двое мужчин. В итоге преступники были приговорены к длительным тюремным срокам и сейчас их нет в живых.

После произошедшего актриса пристрастилась к алкоголю, но смогла избавиться от зависимости с помощью врачей.

Политическая позиция

В феврале 2024 года блогер Сурен Каграманов позвонил Наталье Андрейченко, представившись польским журналистом, и предложил обсудить политическую ситуацию в России. В ответ Андрейченко заявила, что уже давно живет за рубежом и не знает, какие «у них там чупидроны происходят».

При этом в декабре 2024 года артистка в своих соцсетях опубликовала открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину, назвав его человеком с «красивым, но железным сердцем», а также обратила внимание на то, что он относится к народу России как «к членам одной семьи».

«Сколько мудрости, какое количество покоя, знаний, открытого сердца и любви я ощутила», — написала Андрейченко.

Такую реакцию у актрисы вызвала прямая линия с президентом, во время которой она «плакала».

Напомним, что Андрейченко проживает в уединенной мексиканской деревушке на берегу Карибского моря. При этом она не завершила карьеру и не стала отшельницей — постоянно бывает в Париже, Москве, Вене, навещает внука в Санта-Барбаре (США), занимается реализацией творческих проектов, пишет книги.