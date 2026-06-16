Моргенштерн* выступил с обвинениями в адрес Собчак

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) выступил с обвинениями в адрес журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает Starhit.

По мнению Моргенштерна*, ему закрыли въезд в Дубай из-за Собчак. Журналистка не стала оставлять обвинения без ответа и написала рэперу лично — тот решил извиниться.

Переписку с Моргенштерном* Собчак показала Егору Криду, чтобы таким образом доказать, что она не имеет отношения к неприятностям гостей своих интервью.

Отметим, что в 2022 году Моргенштерн* обвинял Собчак в невозможности вернуться в Россию. Он заявлял, что проблемы у него начались после провокационных вопросов, которые ему задала журналистка в ходе интервью.

Моргенштерн* принял иудаизм и сменил имя: подробности

В 2024 году артист заявил, что ему запретили въезд в ОАЭ. Тогда он отмечал, что усложнить жизнь ему решил некий недоброжелатель после интервью Собчак в ноябре 2023 года.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.