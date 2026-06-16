Оксимирон* в последний момент отменил концерт в Дании на фоне протестов

Рэпер Мирон Федоров (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов), известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), в последний момент отменил концерт в Копенгагене. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, часть поклонников узнала об отмене после прибытия на концертную площадку и еще долго ждала появления музыканта. Утверждается, что организаторы не разослали на почту уведомления.

Также Федоров отменил выступление в Стокгольме и в третий раз перенес концерт в Хельсинки. Как отмечает Mash, активисты требуют полной отмены европейских концертов Оксимирона, пишут обращения в клубы и устраивают пикеты на фоне обвинений рэпера в педофилии.

Ранее сообщалось, что Оксимирон стал отменять свои концерты в странах Европы на фоне обвинений в педофилии и протестов местных жителей. В Париже активистки вышли с плакатами, на которых были лозунги против Федорова. Такую же акцию хотели провести в Хельсинки, однако рэпер перенес выступление.

* внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.