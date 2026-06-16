Смерть матери и молчание об СВО: судьба актрисы Анны Чиповской

Актриса Анна Чиповская 16 июня отмечает свое 39-летие. News.ru рассказал, как сложилась личная жизнь и карьера артистки, что известно о ее политической позиции.

Карьера

Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве. Ее матерью является актриса Театра имени Вахтангова Ольга Чиповская, а отцом — джазовый музыкант Борис Фрумкин.

Анна окончила Школу-студию МХАТ в 2009 году. Еще во время учебы артистка дебютировала на сцене МХТ имени Чехова. После выпуска из Школы-студии ее взяли в труппу Московского театра под руководством Олега Табакова, где она служила до 2022 года, а позднее участвовала в постановках Театра имени Вахтангова и МХТ.

Широкую известность Чиповской принесли кино и сериалы. Дебют на экранах состоялся в 2003 году — Анна сыграла в сериале «Операция "Цвет нации"». Наибольшую популярность артистка обрела после роли Марьяны Пичугиной в телесериале «Оттепель» — за эту работу актриса была номинирована на премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Сейчас фильмография знаменитости насчитывает около 70 работ.

Смерть матери

Ольга Чиповская умерла 4 февраля 2026. Причины смерти заслуженной артистки России не уточнялись. В Театре Вахтангова выразили соболезнования семье и близким знаменитости.

В 2021 году Чиповская-старшая удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Отметим, что последней киноработой актрисы стали «Елки-3», где она сыграла вместе с дочкой.

Личная жизнь

В 2023 году Анна Чиповская тайно вышла замуж за актера Дмитрия Ендальцева, но уже в январе 2025 года появились слухи о расставании пары. Причиной для них стали снимки Анны без обручального кольца, а также появление в компании молодого актера Никиты Григорьева. Детей у актрисы нет — она подчеркивала, что не считает, что все обязаны иметь детей.

Позиция по СВО

Чиповская не озвучивала свои комментарии к политическим событиям. Артистка заявляла, что такие темы не поднимаются в ее семье.

«Мы (с мамой — прим. ред.) бе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — говорила Анна в 2015 году.

После начала СВО актриса публиковала в социальных сетях несколько публикаций, в которых выступала за мир.