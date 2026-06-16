Звезда сериала «Реальные пацаны» отказался от алкоголя

41-летний актер Антон Богданов, сыгравший Антоху в сериале «Реальные пацаны», бросил пить. Об этом сообщает Super.ru.

В социальных сетях он рассказал, что уже полгода трезв. По словам Богданова, отказаться от алкоголя он решил вовсе не из-за проблем с зависимостью: в декабре прошлого года он поспорил с супругой, что сможет не пить год.

«Брать уральского пацана на слабо — дело почти проигрышное. А вторая причина — дорого! Хорошее вино дорого, хороший виски дорого, даже любимое хорошее пиво — дорого», — поделился артист.

Вместе с тем Богданов отметил, что теперь у него появилась куча спортивных увлечений, которые оказались «еще дороже».