Певец Валерий Леонтьев поднял ценник на выступления для россиян до 17 миллионов: при этом для иностранцев выступление обойдется в 12 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным источника, музыкант также отказался от формата одиночных корпоративов из-за тяжелых перелетов.

Артист пересмотрел гастрольную политику и ввел разные цены для заказчиков. 50-минутное выступление в России обойдется в минимум 17 миллионов рублей, а концерт за рубежом — 12 миллионов.

Сольные корпоративы музыкант больше не проводит, так как в самолетах у Леонтьева якобы усиливаются перепады давления, болит голова и растёт нагрузка на сосуды, сообщается в публикации.

Ранее появилась информация, что за новогодние праздники Валерий Леонтьев заработал по меньшей мере 60 миллионов рублей. После выступления на корпоративе для топ-менеджеров нефтяной компании «Лукойл» певец проведет еще три частных концерта.

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