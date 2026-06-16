Смена профессий, творческий успех и многодетность: жизнь Сергея Мухина

Актер Сергей Мухин сменил немало профессий перед тем, как поступил в ГИТИС. Именно это решение принесли знаменитости творческую реализацию и личное счастье. Starhit вспомнил биографию артиста в день его 50-летия.

© Соцсети

Из юриста в артисты

Сергей Мухин родился 16 июня 1976 в интеллигентной семье в Санкт-Петербурге. В детстве будущий артист год занимался шахматами, а после перешел в духовой оркестр, где научился играть на трубе. Уже позднее он узнал, что в Ленинградском дворце пионеров есть Театр юношеского творчества — Сергей поступил туда, пройдя три тура испытаний.

«Также, еще в детстве, отец научил меня играть на гитаре, и после школы я поступил в джазовый университет по классу соло гитары», — делился артист.

В Москве он не только учился музыке, но и параллельно делал панели для шкафов на заводе. После Мухин окончил курсы по выделке кожи и курсы юрисконсультов с красным дипломом. В результате Сергей устроился юристом во вневедомственную охрану, где работал до тех пор, пока не поступил в ГИТИС.

После окончания вуза Мухин служил в Театре имени Моссовета, работал с «Товариществом 814» и Центром драматургии и режиссуры. В кругах критиков об актере заговорили после роли Лехи в постановке «Пластилин» Кирилла Серебрянникова.

Через некоторое время режиссер Ольга Субботина, работавшая с Декланом Доннеланном над «Борисом Годуновым», позвала Мухина на пробы в новый проект иностранца. В «Двенадцатой ночи» Сергей сыграл Себастьяна, объездив с постановкой весь мир. Кроме того, артист выступал на сцене Театра новых пьес и в театральном центре «На Страстном».

Кинокарьера

Фильмография Сергея Мухина началась с центральной роли Ника в проекте «Даже не думай». Через пару лет у комедии появилось продолжение, в котором Мухин тоже снялся. Позднее артист засветился в эпизодах сериалов «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Марш Турецкого», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей», получил одну из главных ролей в драме «Плюс бесконечность», сыграл в «Обреченным стать звездой», «Проклятый рай» и других картинах.

Одним из самых важных персонажей Мухина критики сочли Валерия Николаева из «Откричат журавли». Артист впоследствии отмечал, что с удовольствием поработал бы с режиссером проекта Евгением Серовым снова. Таким же образом он отзывался о Дмитрии Федорове и Ольге Субботиной.

Личная жизнь

Сергей Мухин познакомился с Анастасией Савосиной на съемках сериала «Моя Пречистенка», однако об отношениях не могло идти и речи — они оба были замужем. У Мухина на тот момент уже родились двое сыновей Даниил и Макар.

В следующий раз судьба свела коллег на съемках сериала «Была любовь», снятого по автобиографической повести Валерии «И жизнь, и слезы, и любовь…». В этом проекте Анастасия играла главную героиню, а Сергей — ее лучшего друга.

«Наши отношения тоже начались с дружбы и потихоньку переросли в любовь. У нас настоящий партнерский брак: прежде всего мы друзья», — уверяла Савосина.

На момент сближения Савосина растила сына Мишу от прошлых отношений, которого Сергей впоследствии усыновил. В 2010 году пара поженилась, а спустя три года у них родилась дочь Таисия. Супруги разделяли и творческие интересы — вместе играли в спектаклях и устраивали встречи со зрителями. Кроме того, Настя сыграла в режиссерском дебюте мужа «День без покупок». Есть место у пары и для здоровой критики.

«Мой муж смотрит все мои фильмы и часто меня критикует. Мы все время с ним спорим по поводу моих работ, по поводу его работ. Мне это нравится, в этом есть ощущение живой семьи. С Сережей я могу обсудить любой вопрос по работе. Муж артист — это здорово!», — заявляла Савосина.

Сейчас на счету Сергея Мухина свыше 80 киноработ, а с учетом опыта театральных постановок и прохождения сценарных курсов, в будущем он вполне мог бы перейти к съемкам собственных фильмов. Еще 15 лет назад артист отмечал, что с удовольствием экранизировал классику фантастики — Брэдбери или Стругацких.