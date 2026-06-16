Известный комик получил травму из-за меча и попал в больницу

Известный комик, участник британской версии американского юмористического телешоу Saturday Night Live («Субботним вечером в прямом эфире») Пэдди Янг попал в больницу из-за инцидента с мечом. О полученной травме он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Янг опубликовал фото, на котором он лежит на больничном кресле с перебинтованной левой рукой. По словам комика, он сильно порезал палец и повредил сухожилие.

«Спасибо тебе, Сэм (участник Saturday Night Live Сэм Кэмпбелл — прим. «Ленты.ру»), за то, что ты принес мне домой самурайский меч и убежал, когда я потерял сознание», — обратился он в подписи к фото к своему коллеге по проекту.

Другие подробности инцидента юморист не раскрыл.

Ранее стало известно, что звезда популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Фэй Винтер попала в больницу дважды за неделю. Она раскрыла, что получила травму во время ухода за своими лошадьми.