Против Дианы Шурыгиной возбудили дело о распространении порнографии

Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии, ей грозит до шести лет тюрьмы.

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Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

— В квартире блогерши недавно прошел обыск, а поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым Telegram-каналам, — сказано в публикации.

Экс-возлюбленный Шурыгиной, криптоинвестор Святослав Гусев, рассказал, что 12 июня получил информацию об этой ситуации от подруги и бывшего тренера блогерши. По его мнению, речь может идти именно об этих видеороликах.

Отмечается, что дозвониться до Шурыгиной и ее матери журналистам не удалось. Официального подтверждения возбуждения уголовного дела со стороны правоохранительных органов не поступало.

18 мая сообщалось, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже вещей, сейфа с деньгами и драгоценностями стоимостью около двух миллионов рублей из квартиры, которую он использовал в качестве склада. По его словам, блогерша украла вещи вместе с ассистенткой Валерией.