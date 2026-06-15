Против Дианы Шурыгиной возбудили дело о распространении порнографии

Mash: Диане Шурыгиной грозит шесть лет тюрьмы за распространение порнографии
Блогера Диану Шурыгину обвиняют в распространении порнографии, ей грозит до шести лет тюрьмы.
Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Telegram-канал Mash.
— В квартире блогерши недавно прошел обыск, а поводом для уголовного дела могли стать интимные видео, которые год назад разошлись по закрытым Telegram-каналам, — сказано в публикации.
Экс-возлюбленный Шурыгиной, криптоинвестор Святослав Гусев, рассказал, что 12 июня получил информацию об этой ситуации от подруги и бывшего тренера блогерши. По его мнению, речь может идти именно об этих видеороликах.
Отмечается, что дозвониться до Шурыгиной и ее матери журналистам не удалось. Официального подтверждения возбуждения уголовного дела со стороны правоохранительных органов не поступало.
18 мая сообщалось, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже вещей, сейфа с деньгами и драгоценностями стоимостью около двух миллионов рублей из квартиры, которую он использовал в качестве склада. По его словам, блогерша украла вещи вместе с ассистенткой Валерией.