Отец Жанны Фриске захотел лишить внука наследства

Отец Жанны Фриске Владимир признался в беседе с Woman.ru, что его беспокоит судьба наследства дочери.

По его словам, из-за отсутствия контакта с внуком он может переписать квартиру Жанны Фриске на младшую внучку Луну - дочь Натальи Фриске.

"Я решил, что если не изменится, то скоро перепишу все на младшую внучку, на Луняшу, тогда Платоша останется без ничего", - сказал мужчина.

Фриске также опроверг слова Дмитрия Шепелева о том, что семья предлагала встречу с внуком только в телеэфире. Отец Жанны подчеркнул, что родные не стремятся к публичности и регулярно пытаются связаться с Платоном через соцсети и школу.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы жизни она боролась с неоперабельной опухолью головного мозга, о которой узнала во время беременности.

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Вчера сестра певицы Наталья приехала на кладбище почтить память артистки и раскритиковала ее бывшего мужа, пропустившего траурный день. Она назвала Шепелева "петушарой".

Позднее на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске, он поцеловал памятник дочери и с другими близкими навел на погосте небольшой порядок.