Алла Пугачева восхитила поклонницу на Кипре

77‑летняя Алла Пугачёва восхитила эмигрантку из Украины на Кипре.

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Артистка не отказала фанатке в совместном фото, чем привела девушку в восторг.

«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — объяснила украинка в запрещённой в РФ соцсети, поделившись снимком.

Поклонники регулярно встречают знаменитость во время прогулок. В этот раз певица вышла на вечерний променад в белом платье в горох.

Ранее в похожем наряде снялась перенесшая операцию супруга Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. После планового вмешательства в личный блог жены старожила эстрады вернулись наряды. Татьяна поделилась снимком с зонтиком в элегантном белом костюме по фигуре в чёрный горох. Образ дополнили кружевной платок и солнцезащитные очки.