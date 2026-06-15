Джоли пыталась вернуть Питта и столкнулась с отказом

Голливудская актриса Анджелина Джоли якобы пыталась вернуть своего экс-супруга Брэда Питта и теперь мстит ему. Таким мнением поделился приближенный к экс-паре знаменитостей источник с Daily Mail.

По мнению инсайдера, неприязнь Джоли к Питту и желание судиться с ним отчасти объясняется тем, что она попыталась помириться с ним после разрушившего их брак инцидента в самолете, получила отказ и теперь якобы мстит.

Другой источник, знакомый с ситуацией, опроверг это, заявив, что Джоли не стремилась к «примирению», но «участвовала в многолетних курсах семейной терапии с Питтом и детьми, чтобы все могли попытаться прийти в себя после приведших к разводу событий».

Питт боролся за получение совместной опеки, но в марте 2024 года отказался от попыток. Ему было предоставлено законное право на свидания с близнецами, которое закончится, когда им исполнится 18 лет. Однако, как утверждают некоторые источники, он не видел детей все 10 лет после разрыва с Джоли.

Питт и Джоли объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и по меньшей мере двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Однако окончательно развестись супругам удалось лишь в конце 2024 года — после многолетнего судебного спора. У знаменитостей есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Их биологическими детьми являются Шайло, Нокс и Вивьен.