Певица Бонни Тайлер вышла из комы

Представитель британской певицы Бонни Тайлер сообщил, что она вышла из искусственной комы после экстренной операции в Португалии.

Артистка находится в сознании, однако ее состояние остается тяжелым. «Бонни больше не в коме, но она все еще серьезно больна. Несмотря на улучшения, восстановление идет медленно», — рассказал представитель газете Sun.

Певица продолжает лечение в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Медики рассчитывают на полное выздоровление, хотя ее состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

74-летняя звезда поступила в больницу в Фару, где она живет, в мае с тяжелой инфекцией, которая привела к перфорации кишечника. Во время операции прободение устранили, но справиться с инфекцией до сих пор не получилось. Это и стало причиной решения врачей ввести пациентку в искусственную кому.