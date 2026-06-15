Солист группы "Корни" выдает 16-летнюю дочь замуж за друга семьи

Александр Бердников готовится к большому торжеству, которое состоится в ближайшие месяцы. Его 16-летняя дочь выходит замуж. Избранником Миланы стал друг семьи.

Радостной новостью солист группы "Корни" поделился на премьере фильма "Летом всякое бывает. Побег из Сколбора". На кинопоказ певец пришел с женой и тремя младшими детьми. Журналисты, заметив, что Милана отсутствует, сразу спросили, где же старшая дочь. Бердников не стал скрывать, что девушка занята подготовкой к свадьбе.

"Сейчас выбирает платье, но в Москве, к счастью, можно что-то найти", — рассказал Александр.

На вопрос, кто станет зятем Бердникова, артист тоже ответил откровенно. Милана выходит замуж за друга детства.

"Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся", — раскрыл детали музыкант.

Свадьбу молодым оплатят родители. Александр не уточнил, будет ли он делить расходы с семьей жениха или все возьмет на себя, но дал понять, что финансовое бремя ляжет на родителей юных влюбленных.

Напомним, что Александр Бердников встретил свою жену в 2008 году и вскоре сделал ей предложение. После свадьбы артист и его возлюбленная обвенчались в церкви. Пара вместе уже 18 лет. Ольга Мажарцева родила мужу четверых детей. Старшей дочери Милане 16 лет, она занимается танцами и дизайном. Сын Марсель — ходит на бокс. А 10-летние двойняшки Роза и Валентина пока не определились с постоянным хобби и еще ищут любимое занятие.