Погибший в авиакатастрофе Оливер Три исключил родственников из своего завещания

Американский певец Оливер Три, погибший 14 июня в авиакатастрофе, за два месяца до трагедии принял участие в подкасте Zach Sang Show, где рассказал о том, кому достанутся деньги, которые он заработал при жизни.

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У артиста не было жены и детей, по его словам, он в любом случае не позволил бы им унаследовать состояние.

— Когда я умру, в моем завещании указано, что моя семья не получит ни копейки. Если у меня будет жена, дети или что-то в этом роде. Я помогу детям окончить колледж, это не обсуждается, но они не будут с серебряной ложкой во рту, — заявил он.

Исполнитель добавил, что создал фонд «Художественные гранты доктора Оливера Три», который будет распределять деньги между юными гениями.

В Бразилии в результате столкновения двух вертолетов погиб певец Оливер Три. Всего жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Инцидент произошел в небе над Рио-де-Жанейро. После удара оба воздушных судна упали на парковочную зону, где возник крупный пожар. Огонь быстро распространился и повредил десятки автомобилей.