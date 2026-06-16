Раскрыто неожиданное занятие Бузовой на больничной койке

На днях 40-летняя певица перенесла операцию. Повредившая ногу Ольга все еще находится в больнице.

На днях поющая телеведущая Ольга Бузова вернулась в Москву из Доминиканы, где вела съемки нового реалити-шоу. Однако долгожданное возвращение домой омрачилось инцидентом. Звезда случайно поскользнулась и упала прямо в душе. Травма оказалась серьезной — Ольга сильно рассекла колено. Артистку доставили в больницу и сделали операцию.

Сейчас Бузова восстанавливается. Для звездной пациентки создали максимально комфортные условия. Ее палату буквально завалили цветами от друзей и коллег. Ольга признается, что пока не знает точной даты выписки. Теледиве тяжело находиться в таком неведении, но она нашла способы себя развлечь.

Накануне к артистке прямо в палату приехала мастер по маникюру. Певице обновили ногти прямо на больничной кровати.

«Я с маникюром с 3 мая, больше не могла так ходить. Девочки меня поймут», — поделилась ведущая.

Кроме бьюти-процедур, Ольга спасается от скуки просмотром сериала.

Поклонники активно поддерживают Ольгу Бузову в соцсетях. Фанаты пишут своей любимице: «Если есть возможность почистить перышки, почему бы и нет...», «Красавица», «Выздоравливай скорее».