Развод ради «Буржуя» и встреча с судьбой: жизнь актрисы Дарьи Поверенновой

Звезда Театра имени Маяковского Дарья Повереннова долгое время боролась с депрессией, вызванной предательством двоих возлюбленных, однако в конечном счете смогла обрести личное счастье. Starhit вспомнил жизненный путь знаменитости в день ее 54-летия.

Выбор профессии

Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в Москве. Будущая артистка росла в интеллигентной семье: отец работал переводчиком, мать играла в Театре на Таганке, бабушка была балериной, а дедушка Сергей Лукьянов снялся в «Кубанских казаках» и «Капитанской дочке». Родители хотели, чтобы наследница пошла по стопам отца, из-за чего Дарью отдали в спецшколу с английским уклоном, однако девочка грезила стать актрисой.

Когда первая попытка поступить в театральное училище обернулась провалом, Повереннова устроилась помощницей к режиссеру Александру Митте — на съемках «Затерянного в Сибири» ему требовалась ассистентка с глубокими знаниями английского. Через год Дарья все же поступила в Щукинское училище.

На втором курсе актриса дебютировала в кино — она снялась в американском эротическом сериале «Дневники Красной туфельки». В ленте Дарья появилась без одежды и в дальнейшем отмечала, что не против съемок обнаженной, если они оправданы и обусловлены логикой фильма. В 1994 году Повереннова вступила в труппу Театра имени Маяковского, где стала ведущей артисткой.

Через некоторое время Дарья стала появляться и в российском кино, а широкая популярность к ней пришла после роли Веры в сериале «День рождения Буржуя».

Разрыв с мужем ради «Буржуя»

В студенчестве Повереннова сблизилась с актером Александром Жигалкиным. Вскоре они сыграли свадьбу, а через год у пары родилась дочь Полина. Брак продлился десять лет — актриса воспылала чувствами к Валерию Николаеву, исполнителю главной роли в «Дне рождения Буржуя».

«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль», — рассказывала Повереннова.

Однако Николаев не спешил звать девушку замуж. Два года Дарья провела в тяжелых отношениях — артист то признавался в любви, то заявлял, что ничего серьезного между ними нет. Худшим моментом стал ужин в ресторане, во время которого актер признался девушке об измене с Татьяной Овсиенко. При этом Николаев не предложил Поверенновой расстаться.

«Валерий сказал, что любит нас обеих. По логике психологов, это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Потому что абьюз — это красиво, но сделать больно один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду», — отмечала Дарья.

Повереннова с трудом заставила себя расстаться с Николаевым. Рядом с ней оставалась лишь 12-летняя дочка. Впоследствии Дарья сожалела, что тогда не смогла сконцентрироваться на интересах Полины из-за любовной драмы.

Новое предательство

Повереннова приходила в себя около двух лет, считая, что больше не сможет довериться мужчине. Все изменилось, когда она сблизилась с актером Анатолием Руденко, который был на 10 лет младше Дарьи. Актриса сомневалась, что разница в возрасте позволит построить отношения, однако мужчина оказался настойчив и смог убедить знаменитость попробовать.

«Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — говорила она.

Однако и в этот раз история закончилась печально. Спустя четыре года Руденко влюбился в Елену Дудину и изменил. Анатолий до последнего не мог признаться в произошедшем и Повереннова узнала о всем сама — это стало для нее тяжелым ударом.

Долгожданное счастье

Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов был женат на однокурснице Ольге и воспитывал двоих детей, однако в 2012 году супруга скончалась от инсульта. Друзья пытались отвлечь мужчину от горя и пригласили на спектакль Дарьи Поверенновой.

«Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов, каких я в жизни не видела. Интересно, что, когда я его увидела, сразу подумала — это именно тот человек, который мне нужен», — вспоминала актриса.

Пары встреч хватило, чтобы осознать, что влюбленные понимают друг друга с полуслова. Они оба обожали путешествовать, любили пробежки на свежем воздухе и имели схожее мировоззрение. Почти восемь лет влюбленные были вместе, прежде чем решили пожениться. Свадьба состоялась 14 февраля, а Дарья отмечала, что они одновременно пришли к желанию заключить брак.