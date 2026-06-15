Боня набирает группу для восхождения на восьмитысячник

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня в социальных сетях объявила о наборе людей для восхождения на гору. Артистка сама поведет группу на покорение вершины.

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— Ну вот и настал день, когда может исполниться твоя самая заветная мечта! Я набираю небольшую группу для восхождения на восьмитысячник этой осенью, а именно в сентябре. Из 10 осталось восемь мест, — написала блогер в личном блоге.

По словам телеведущей, она отправится на гору вместе с желающими 3–5 сентября.

Боня 25 сентября 2024 года взошла на свою первую гору. Вершиной оказалась гора Манаслу высотой 8163 метра.

В прошлом году Виктория Боня успешно покорила вершину Эвереста. Она достигла высоты 8848 метров со второй попытки. Еще 1 мая артистка сообщила о желании продолжить восхождение на гору, несмотря на недомогание. По словам блогера, подъем оказался очень изнурительным.

Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что заставляет Боню рисковать жизнью. По ее мнению, любое желание покорять вершины — не только буквально, но и фигурально — имеет под собой глубокий смысл.