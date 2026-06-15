Влад Топалов отказался от прибыльного бизнеса

Музыкант Влад Топалов вышел из бизнеса, который приносил почти 200 млн рублей прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, речь идет о компании «МСМ». Артист вышел из состава учредителей организации. По итогам 2025 года выручка фирмы составила 203 млн рублей при прибыли в 195 млн рублей. По итогам 2024 года показатели были еще выше — 288 млн рублей выручки при прибыли в 216 млн рублей.

Сейчас контроль над компанией находится у Алисы Шабаловой. Пост генерального директора «МСМ» занимает сестра артиста — Алина Топалова. Причины такого решения знаменитости не уточняются.