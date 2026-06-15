Светлана Лобода больше ничем не связана с Россией. Она наконец-то избавилась от дворца в Подмосковье, который пыталась продать несколько лет.

Светлана Лобода больше не является владелицей роскошной подмосковной собственности. Исполнительница хита «Твои глаза» продала особняк, от которого пыталась избавиться еще с 2022 года.

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Недвижимость купил российский бизнесмен, как сообщает ТГ-канал Mash. За дворец украинской поп-звезды он выложил 850 миллионов рублей.

«Он получил трехэтажный жилой дом мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром», — передает Mash.

Кроме того, на территории особняка есть сад с беседкой, коттедж для гостей, гараж и охранный пост.

Исполнительница выставила на продажу свое имущество в 2022 году — после того, как покинула Россию из-за политической обстановки. Тогда Светлана запрашивала за объект 650 миллионов рублей. Но потом цена возросла. Пока артистка искала покупателя, ее дом занимали арендаторы. Жильцы выкладывали солидную сумму каждый месяц — 1,3 млн рублей. И вот в мае дворец наконец отошел к новому хозяину.

Несколько месяцев назад об особняке Лободы высказывалась Вика Цыганова. Она предложила свою идею, кем и чем можно занять дом покинувшей Россию знаменитости.